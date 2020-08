Juiz manda deter ministro dos transportes da Guiné Bissau e governo promete resposta

Um juiz da Guiné-Bissau mandou deter o ministro dos Transportes e Telecomunicações do país, Jorge Mandinga, por suspeita de obstrução à aplicação da lei num caso relativo à apreensão de um navio da empresa Maersk Line.

O juiz Alberto Leão Carlos emitiu a ordem desde segunda-feira, através de um despacho tornado publico na terça-feira.

O ministro em causa, Jorge Mandinga, não foi detido.

O Governo vai reagir sobre a polêmica, através de um comunicado, que será publicado na quarta-feira.

O imbróglio foi despoletado quando o ministro Mandinga mandou soltar um navio de uma empresa internacional de transporte de cargas que tinha sido apreendido por ordens do juiz Leão Carlos.

O juiz acusa o ministro de prática de “crime de obstrução da justiça e desobediência” à lei.

Além do ministro dos Transportes e Telecomunicações, o juiz Leão Carlos acusa ainda os advogados da empresa em questão de crime de obstrução à justiça e suborno.

Também acusa a Autoridade Marítima Portuária de coautoria material a partir do momento em que aceitou a ordem do ministro para soltar o navio.

O ministro teria também ele recebido, supostamente, uma ordem ilegal do primeiro-ministro, Nuno Nabian, lê-se no despacho.

O juiz não diz de forma clara qual era a infração que o navio tinha praticado, apenas salienta que fez tudo no sentido de “zelar pelos superiores interesses do país em matéria de cooperação e colaboração com os tradicionais parceiros” internacionais.

Os advogados da empresa prometem dar uma conferência de imprensa ainda esta tarde.

De Bissau, o nosso correspondente, Mussá Baldé.

Correspondência de Mussa Baldé do dia 25 de Agosto de 2020

