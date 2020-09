Guiné-Bissau: PR diz que decisão sobre contencioso será extemporânea

Em Bissau, fontes judiciais adiantaram que o Supremo Tribunal de Justiça deve declarar improcedente o recurso de Domingos Simões Pereira sobre o contencioso eleitoral das presidenciais de Dezembro. Este domingo, o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embal, disse que qualquer decisão do Supremo será extemporânea.

Publicidade Continuar a ler

Qualquer que venha a ser a decisão tomada pelo Supremo Tribunal sobre o contencioso das eleições presidenciais de dezembro será extemporânea, declarou o presidente guineense aos jornalistas, no aeroporto de Bissau, de partida para o Níger para uma cimeira de líderes da CEDEAO.

Umaro Sissoco Embaló disse mesmo que o pronunciamento dos juízes do Supremo vale zero neste momento. Embaló afirmou que os juízes sabiam perfeitamente quem ganhou as eleições presidenciais e que poderiam ter rejeitado liminarmente o recurso do seu adversário, Domingos Simões Pereira.

O Presidente guineense disse, ainda, que os juízes poderiam ter precipitado o país para uma guerra civil.

Para Umaro Sissoco Embaló, um dia aqueles juizes do Supremo Tribunal vão ser julgados pela história pelo seu posicionamento na crise pós-eleitoral de Dezembro de 2019.

Fontes judiciais adiantaram em Bissau que o Supremo Tribunal vai divulgar um acórdão no decurso da semana no qual consideram como improcedente o recurso apresentado por Domingos Simões Pereira, na sequência da divulgação pela Comissão Eleitoral, dos resultados das eleições presidenciais

Simões Pereira, dado como derrotado nas eleições, alegou irregularidades no processo da contagem dos votos.

Oiça aqui a reportagem de Mussa Baldé, correspondente da RFI em Bissau.

Reportagem de Mussa Baldé

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro