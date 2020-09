Guiné-Bissau/Independência

Guiné-Bissau assinala em grande pompa 47 anos de independência

Umaro Sissoco Embaló, Presidente da Guiné-Bissau, organizou cerimónia grandiosa para a comemoração dos 47 anos da Independência do país, na presença de quatro chefes de Estado da sub-região. SEYLLOU / AFP

Quatro presidentes da República marcaram presença na festa do 47° aniversário da independência da Guiné-Bissau, asssinalados a 24 de Setembro de 2020 : Macky Sall do Senegal, Muhammadu Buhari da Nigéria, Rock Kaboré do Burkina Faso e Mohamed Ould Ghazouani da Mauritânia, bem como o primeiro-ministro do Togo e os chefes da diuplomacia de Portugal, Libéria, Gâmbia, ministro da energia do Gana e chefe de gabinete do Presidente da Costa do Marfim.