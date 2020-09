Cooperação reforçada entre Bissau e Niamey com visita do Presidente Issoufou

O Presidente do Níger, Mahamadou Issoufou, esteve em Bissau durante pouco mais que cinco horas. Foi tempo para ter dois encontros de trabalho, à porta fechada com o seu homólogo guineense, Umaro Sissoco Embaló, aliás, quem o convidou para visitar Bissau.

Publicidade Continuar a ler

Nos encontros, os dois chefes de Estado falaram da necessidade do reforço de trocas de pontas de vista no quadro da CEDEAO, sempre que se justificar, dinamização do multilateralismo a nível africano e mundial, mas também abordaram a importância do incremento das relações político-diplomáticas entre Bissau e Niamey.

Nesse particular, segundo consta do comunicado conjunto, a Guiné-Bissau e o Níger vão passar a cooperar mais nos domínios das Pescas, Educação, Segurança, Transportes, Saúde, entre vários outros aspetos de interesse comum.

Os dois chefes de Estado ainda reafirmaram a necessidade do reforço da segurança fronteiriça entre os países da CEDEAO para desta forma prevenir e combater o trafico de drogas, o contrabando de armas ligeiras, a criminalidade organizada, o trafico de seres humanos e lutar contra grupos armados, terrorismo e imigração clandestina.

A visita de Mahamadou Issoufou acontece cerca de uma semana depois de quatro outros chefes de Estado (Burkina-Faso, Senegal, Mauritânia e Nigéria) terem estado em Bissau por ocasião das festividades do 47º aniversário da independência guineense.

Com a sua chegada à presidência da Guiné-Bissau, em Fevereiro, Umaro Sissoco Embaló prometeu que assim que a pandemia da covid-19 abrandar, dignitários estrangeiros vão visitar o país.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Mussá Baldé.

Correspondência de Bissau 30-09-2020

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro