Guiné-Bissau: regresso às aulas marcado por ameaça de greve

Sete meses depois, as escolas da Guiné-Bissau voltaram a ter aulas esta segunda-feira. AFP - TONY KARUMBA

Texto por: Mussá Baldé

Sete meses depois as escolas da Guiné-Bissau voltaram a ter aulas. Salas com o máximo de 30 alunos, o uso da máscara é obrigatório, a lavagem das mãos à entrada e saída de todo o recinto escolar são as novas regras. Os sindicatos ameaçam paralisar as aulas. Acusam o Governo de incumprimento do memorando de entendimento.