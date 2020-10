Guiné-Bissau: Umaro Sissoco Embaló segura Nuno Nabian como primeiro-ministro

Nuno Nabian vai ser o primeiro-ministro da Guiné-Bissau até ao fim da atual legislatura em 2023. A garantia foi dada hoje pelo Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló na partida do país rumo a Portugal onde começa nesta quinta-feira uma visita de Estado.

Publicidade Continuar a ler

De partida para uma visita oficial de três dias a Portugal, Umaro Sissoco Embaló deu totais garantias ao primeiro-ministro. Nesta décima legislatura, Nuno Nabian será o único primeiro-ministro.

Esta indicação vai no sentido contrário às especulações que correm nos círculos políticos guineenses que apontavam para uma possível demissão do Governo de Nabian, devido a possíveis desentendimentos com o presidente Sissoco Embaló.

O próprio Embaló tranquilizou Nabian, dizendo que aquele é o único membro do actual Governo não negociável.

Disse que as especulações sobre uma possível saída do primeiro-ministro Nabian acontecem desde o dia em que recebeu, em audiência, uma delegação do partido PAIGC.

Umaro Embaló, que viajou num avião da força aérea nigeriana, disse que pode receber Domingos Simões Pereira, o seu adversário na segunda volta das presidenciais de dezembro passado, se este pedir uma audiência ao Presidente da Guiné-Bissau.

Embaló aproveitou para comentar o fecho da fronteira terrestre entre a Guiné-Bissau e a Guiné-Conacri, decretada, na semana passada, pelo Presidente Alpha Condé.

A propósito disse ser lamentável que assim seja, mas sublinhou que da parte da Guiné-Bissau a fronteira não será fechada porque não existe qualquer ameaça entre os dois países.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Mussá Baldé.

Correspondência de Bissau 07-10-2020

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro