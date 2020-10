Guiné-Bissau/Portugal

Umaro Sissoco Embaló em Portugal para reforçar laços entre os dois países

Umaro Sissoco Embaló (esquerda) encontrou-se com Marcelo Rebelo de Sousa (direita) no Palácio de Belém. © LUSA - ANTÓNIO COTRIM

Texto por: RFI 5 min

O presidente guineense cumpre hoje o primeiro dia da sua visita oficial a Portugal avistando-se com o seu homólogo, passagem pelo parlamento e encontro com o primeiro-ministro, antes do dia de amanhã ser consagrado à vertente empresarial e à CPLP, organização lusófona sedeada em Lisboa.