Activistas acusam batalhão da presidência de espancamento

Queba Sani, vulgo RKelly e Carlos Sambú, dois jovens activistas próximos do actual poder instituído na Guiné-Bissau denunciaram esta sexta-feira, 9 de Outubro, que foram alvos de rapto e espancamento na Presidência da República, em Bissau.

Os activistas acusam Tcherno Bari, Tcherninho, elemento da equipa de segurança do Presidente Umaro Sissoco Embaló de ser o principal autor da situação pela qual passaram.

O caso está a agitar a actualidade política guineense nos últimos quatro dias.

Os activistas deram hoje uma conferência de imprensa, na Casa dos Direitos, em Bissau, acompanhados pelo presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, o advogado Augusto da Silva.

De forma detalhada, Queba Sani, conhecido por RKelly e Carlos Sambu, jovens com pouco mais que 30 anos, contaram que foram raptados na segunda-feira, 5 de Outubro, no princípio da noite no bairro de Ajuda e levados ao palácio da República.

Nesse local, contaram que foram espancados durante 30 minutos, por elementos pertencentes ao Batalhão do Palácio, despidos de toda a roupa que traziam e depois foram conduzidos para a sede da polícia, no ministério do Interior.

Acusam directamente um responsável do corpo de segurança do Presidente Umaro Sissoco Embaló pelo sucedido. Tudo teria que ver com supostas críticas que os dois jovens activistas teriam feito nas redes sociais a personalidades do actual poder político.

O Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, anunciou que vai mandar abrir um inquérito para apurar os responsáveis daquilo que chamou de “acto ignóbil".

O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto da Silva, afirmou não ser preciso trabalhar muito no inquérito, depois de tudo o que foi revelado pelos dois jovens activistas, porque os responsáveis já são conhecidos.

