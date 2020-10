Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: Presidente garante que se vai sentir presença da CPLP

Presidente guineense cumprimentado na sede da CPLP em Lisboa pelo secretário executivo da organização lusófona Francisco Ribeiro Telles a 9 de Outubro de 2020. LUSA - TIAGO PETINGA

Texto por: Miguel Martins com Lusa 3 min

No segundo e último dia da visita de Estado do Presidente guineense a Lisboa Umaro Sissoco Embaló encontou-se com investidores portugueses, onde afirmou que "a Guiné-Bissau passará a ser a porta de entrada de Portugal junto dos países da CEDEAO". Mais tarde foi recebido pelo secretário executivo da Comunidade dos países de língua portuguesa, Francisco Ribeiro Telles, Umaro Sissoco Embalo assegurou que no seu mandato se vai sentir a presença da CPLP .