Guiné-Bissau

Aristides Gomes impedido de deixar a Guiné-Bissau

Aristides Gomes, ex-primeiro-ministro da Guiné-Bissau Cabinet

Texto por: RFI 2 min

O ex-primeiro-ministro da Guiné-Bissau está impedido de sair do país.A medida de coação foi aplicada pelo Tribunal de Relação que justifica a decisão com o perigo de fuga real. Aristides Gomes está a ser investigado por alegado desvio de erário público, a defesa do ex-chefe do executivo fala em perseguição política.