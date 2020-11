#Guiné-Bissau/demissão

Guiné-Bissau: Ministro da Economia apresenta demissão

O ministro da Economia da Guiné-Bissau, Victor Mandinga, pediu demissão do cargo, esta quinta-feira, por considerar que foi esvaziado das suas competências com a nomeação do vice-primeiro-ministro, Soares Sambú.