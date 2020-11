Greve geral convocada pela maior central sindical, UNTG, na Guiné Bissau

A Função Pública guineense observa a partir de hoje uma greve geral convocada pela maior central sindical, UNTG. A greve é a reivindicação por incumprimentos de acordos assinados com o Governo.

Embora alguns serviços públicos estejam a funcionar, começou esta segunda-feira a greve geral convocada pela maior central sindical do país, a UNTG.

A greve deve ir até sexta-feira nesta primeira fase. No primeiro balanço, a UNTG diz que a paralisação atingiu 70% de adesão dos funcionários públicos.

Júlio Mendonça, o líder da UNTG considerou que a greve deve ir até ao fim e se for preciso avançar para novas paralisações, porque o Governo não dá sinais de querer negociar de forma séria.

De regresso ao país, depois de dois dias de visita de trabalho à Mauritânia, o presidente guineense, Sissoco Embalo disse que os sindicatos estão com a razão quando decidem fazer greve, se as coisas não estiveram a andar bem no país, conforme reza a Constituição.

Mussá Baldé, correspondente, em Bissau.

Correspondência de Bissau, 9/11/2020

