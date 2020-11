Futebol: Guiné-Bissau desafia Senegal no apuramento para o CAN-2022

A fase de apuramento para o Campeonato Africano das Nações retoma nesta quarta-feira 11 de Novembro com o jogo entre o Senegal e a Guiné-Bissau.

Publicidade Continuar a ler

É o regresso dos jogos de apuramento para o CAN, isto cerca de um ano após os derradeiros que foram realizados em 2019.

A pandemia de Covid-19 acabou por adiar todos os encontros de apuramento e sobretudo a fase final da prova que deveria decorrer em Janeiro de 2021 nos Camarões. Com estes adiamentos, o Campeonato Africano das Nações vai realizar-se em Janeiro-Fevereiro de 2022.

Nesta quarta-feira 11 de Novembro, a Guiné-Bissau regressa aos relvados defrontando o Senegal em Dacar, a capital senegalesa.

Os Djurtus ocupam actualmente o terceiro lugar com três pontos, isto após o triunfo por 3-0 frente à Selecção de Essuatíni. No entanto na segunda jornada os guineenses perderam por 3-0 na deslocação ao Congo.

Desta vez os pupilos de Baciro Candé vão defrontar o Senegal que lidera o Grupo I com seis pontos, tendo dois triunfos em dois jogos realizados.

De notar que os senegaleses contam com o guarda-redes do Chelsea, Édouard Mendy, que tem origens guineenses.

A Guiné-Bissau tenta apurar pela terceira vez consecutiva para o Campeonato Africano das Nações, isto após as participações no Gabão em 2017 e no Egipto em 2019.

Troféu do Campeonato Africano das Nações. © REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro