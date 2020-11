Guiné-Bissau perdeu por 2-0 frente ao Senegal no apuramento para o CAN-2022

A fase de apuramento para o Campeonato Africano das Nações retomou nesta quarta-feira 11 de Novembro com o triunfo do Senegal por 2-0 frente à Guiné-Bissau.

Nesta quarta-feira 11 de Novembro, a Guiné-Bissau regressou aos relvados defrontando o Senegal em Dacar, a capital senegalesa. Os Djurtus acabaram por perder por 2-0.

O jogo até foi equilibrado nos primeiros minutos e num livre directo de Mama Baldé, o avançado guineense, ainda se acreditou na abertura do marcador pela Guiné-Bissau. No entanto o guarda-redes senegalês, de pai guineense, Édouard Mendy, defendeu o remate do avançado que actua no Dijon em França.

O Senegal acabou por abrir o marcador aos 44 minutos de grande penalidade com um golo apontado pelo avançado do Liverpool, Sadio Mané.

Durante a segunda parte os senegaleses controlaram o encontro e até chegaram a um segundo tento aos 74 minutos apontado por Opa Nguette, avançado do Metz em França.

Com este resultado, os Djurtus ocupam actualmente o terceiro lugar com três pontos, a seis do Senegal que lidera o Grupo I. De notar que o Congo está na segunda posição com três pontos e defronta na quinta-feira a Selecção de Essuatíni que ainda não pontuou.

Recorde-se que os guineenses venceram por 3-0 frente à antiga Suazilândia, e perderam na segunda jornada por 3-0 na deslocação ao Congo.

O próximo jogo para a os pupilos de Baciro Candé será em casa frente ao Senegal a 17 de Novembro. Um triunfo seria importante para manter viva a esperança de alcançar pela terceira vez consecutiva um apuramento para o Campeonato Africano das Nações, isto após as participações no Gabão 2017 e no Egipto em 2019.

De notar que foi nesta quarta-feira o regresso dos jogos de apuramento para o CAN, isto cerca de um ano após os derradeiros que foram realizados em 2019.

A pandemia de Covid-19 acabou por adiar todos os encontros de apuramento e sobretudo a fase final da prova que deveria decorrer em Janeiro de 2021 nos Camarões. Com estes adiamentos, o Campeonato Africano das Nações vai realizar-se em Janeiro-Fevereiro de 2022.

