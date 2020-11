Guiné-Bissau

Presidente de transição do Mali está em Bissau

O Presidente de transição do Mali, Bah N'daw, chegou esta tarde a Bissau para uma visita de trabalho de dois dias. AFP

O Presidente de transição do Mali chegou este domingo a Bissau para uma visita de trabalho de dois dias ao país. Para além de encontros com o homólogo guineense e com a comunidade maliana, Bah N'Daw vai participar na cerimónia de trasladação dos restos mortais do antigo presidente Nino Vieira.