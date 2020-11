Senegal apurou-se para o CAN-2022 ao derrotar a Guiné-Bissau

A Selecção senegalesa apurou-se para o CAN-2022 ao vencer por 0-1 na deslocação à Guiné-Bissau num jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos de apuramento para o Campeonato Africano das Nações.

Neste domingo 15 de Novembro, a Guiné-Bissau recebeu e perdeu frente ao Senegal por 0-1 em Bissau, a capital guineense, no Estádio Nacional 24 de Setembro.

Este encontro foi decisivo para os senegaleses que carimbaram, com este triunfo, o apuramento para o CAN-2022.

O Senegal acabou por apontar o único tento aos 82 minutos com um golo marcado pelo avançado do Liverpool, Sadio Mané.

Antes do golo dos senegaleses, o encontro não estava a correr da melhor maneira para os Djurtus visto que o médio guineense do Farense, Bura, foi expulso por acumulação de amarelos.

O resultado final fixou-se em 0-1 para o Senegal, sendo que os avançados guineenses não conseguiram marcar ao guarda-redes senegalês, de pai guineense, Édouard Mendy.

Com este resultado, os Djurtus continuam a ocupar o terceiro lugar com três pontos, a nove do Senegal que lidera o Grupo I. De notar que o Congo está na segunda posição com seis pontos e defronta na segunda-feira a Selecção de Essuatíni que ainda não pontuou.

Recorde-se que os guineenses venceram por 3-0 frente à antiga Suazilândia, perderam na segunda jornada por 3-0 na deslocação ao Congo, e também foram derrotados por 2-0 na deslocação ao Senegal.

O próximo jogo para os pupilos de Baciro Candé será uma deslocação ao terreno da Selecção de Essuatíni a 22 de Março de 2021. Um triunfo será obrigatório para manter viva a esperança de alcançar pela terceira vez consecutiva um apuramento para o Campeonato Africano das Nações, isto após as participações no Gabão 2017 e no Egipto em 2019.

A pandemia de Covid-19 acabou por adiar a fase final do CAN que deveria decorrer em Janeiro de 2021 nos Camarões. Com estes adiamentos, o Campeonato Africano das Nações vai realizar-se em Janeiro-Fevereiro de 2022.

Baciro Candé, Seleccionador da Guiné-Bissau. © KHALED DESOUKI / AFP

