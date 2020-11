"Nino" Vieira na Fortaleza da Amura: honras de Estado questionadas por familiares

Os restos mortais de "Nino" Vieira repousam na Fortaleza da Amura em Bissau desde esta segunda-feira. Uma cerimónia presidida pelo chefe de Estado Umaro Sissoco Embaló, no Dia das Forças Armadas, mas contestada por parte dos familiares do antigo presidente assassinado em circunstâncias por apurar em Março de 2009.

Os restos mortais de "Nino" Vieiram foram hoje transladados para a Fortaleza da Amura a partir do cemitério municipal da capital guineense onde ele tinha sido sepultado em Março de 2009 o chefe de Estado assassinado em circunstâncias por apurar.

Umaro Sissoco Embaló, presidente da república, afirma que “Nino” Vieira é património do país e está em todos os guineenses.

Umaro Sissoco Embaló, presidente guineense, 16/11/2020

Uma das filhas do presidente defunto, Florença Vieira, em declarações à agência Lusa, pede para que uma das viúvas do antigo presidente, Isabel Vieira, presente na hora do assassínio na residência do marido, seja ouvida para que justiça possa ser feita.

Florença Vieira, filha de "Nino" Vieira à agência Lusa, sobre audição de Isabel Vieira

"Nino" Vieira passou, pois, a estar sepultado na Fortaleza da Amura, na capital guineense, onde Amílcar Cabral e vários chefes de Estado foram também enterrados.

Parte da família, nomeadamente, a filha Florença Vieira, denunciou ainda à agência Lusa, a forma como o processo foi conduzido pelo chefe de Estado actual que acusa de desrespeitar os familiares do antigo presidente guineense.

Florença Vieira, filha de "Nino" Vieira à agência Lusa, familiares descontentes

