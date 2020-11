Guiné-Bissau: Dubai vai construir novo aeroporto internacional em Nhacra

Se tudo correr como previsto em 2021 vão arrancar as obras de construção de um novo aeroporto internacional, em Nhacra, no centro-norte do país. O projecto custará cerca de 600 milhões de euros e será totalmente pago pelos Emirados Árabes Unidos, anúcio feito após o encontro em Bissau entre o primeiro-ministro guineense e um grupo de Dubai, nesta segunda-feira, 23 de Novembro.

Publicidade Continuar a ler

Se tudo correr como o previsto em 2021 vão arrancar as obras de construção de um novo aeroporto internacional da Guiné-Bissau, que se vai situar na localidade de Nhacra, a 32 kms de Bissau, no centro-norte do país e que será construído de raíz pela empresa de Dubai Concorde Stars Contracting LLC.

O novo aeroporto custará ao grupo dos Emirados Árabes Unidos cerca de 588 milhões de euros.

Será equipado com um terminal de cargas moderno e terá capacidade para receber aeronaves de grande porte, o que neste momento é impossível com o velho aeroporto internacional Osvaldo Vieira, situado nos arredores de Bissau.

Uma equipa do governo guineense, liderada pelo próprio primeiro-ministro Nuno Nabiam, recebeu esta segunda-feira, 23 de Novembro, uma delegação da empresa emirati Concorde, chefiada por Talal Alboulskia.

Mussa Baldé, correspondente em Bissau

Este responsável disse que da parte do seu grupo tudo está a postos, faltando apenas que chegue à Bissau nas próximas horas uma equipa de três técnicos, para iniciar as conversações com as autoridades guineenses no sentido de determinar a data do arranque das obras do novo aeroporto.

2021 é também o ano em que a cooperação chinesa vai iniciar as obras de construção de uma primeira autoestrada na Guiné-Bissau, com um troço de 14 kms ligando Bissau à localidade de Safim, em direcção ao norte do país.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro