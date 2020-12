Bissau sem água nem luz durante o passado fim-de-semana

A população de Bissau passou o fim-de-semana às escuras. Voltou a faltar energia eléctrica e água canalizada. A Empresa de Electricidade e Água da Guiné-Bissau diz que o problema está em vias de ser resolvido.

De Sábado até esta Segunda-feira, os habitantes de Bissau ficaram sem energia eléctrica e sem água canalizada. A Empresa de Electricidade e Águas da Guiné-Bissau (EAGB) anunciou que vai desligar os geradores que dão energia para um trabalho pontual de algumas horas, mas na verdade o trabalho acabou por ser mais demorado.

Muita gente reclamou esta Segunda-feira nas rádios de Bissau que tinha comida estragada, crianças e idosos com problemas respiratórios, algumas dessas pessoas tendo tido que receber assistência médica.

O chefe da produção da EAGB, o engenheiro Luís Ferreira, pediu desculpa aos clientes da EAGB, mas frisou que a situação relacionou-se com a necessidade de efectuar ajustes técnicos para a empresa aumentar a produção de energia no intuito de atender aos consumidores de Bissau e de localidades como Bissalanca, Bor, Cumura e Safim.

Neste contexto, o governo guineense teve que pedir à empresa turca Karpower, que fornece energia a Bissau a partir de um navio ancorado no largo do rio Geba, para que aumente a sua produção dadas as crescentes necessidades da população.

A EAGB refere que doravante vai estar em condições de levar energia eléctrica àquelas comunidades próximas de Bissau, já que passou a sua produção dos 17 para 24 megawatts.

Neste momento, a energia está a ser restabelecida em Bissau, mas a EAGB avisa que ainda está em fase de testes, pelo que a qualquer momento a energia pode voltar a falhar.

