Guiné-Bissau e Senegal vão assinar novo acordo de partilha de petróleo

O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, admitiu estar a negociar com o Senegal acordos para uma possível partilha de futuras descobertas de petróleo.

A notícia foi avançada em Setembro por um jornal senegalês. Até esta quarta-feira, o Presidente guineense nunca quis comentar as discussões com o seu homólogo do Senegal, Macky Sall, quanto a um novo acordo de partilha do petróleo, que se acredita existir na fronteira marítima comum aos dois países.

Quando procedia ao balanço da visita a Bissau do presidente Sassou Nguesso do Congo, o líder guineense, Umaro Sissoco Embalo assumiu haver negociações com o Senegal.

A Guiné-Bissau e o Senegal em negociações sobre a partilha do petróleo, a caso seja descoberto na zona da fronteira marítima comum aos dois países.

O presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, assumiu que existem negociações nesse sentido e que brevemente vai assinar com o seu homólogo senegalês, Macky Sall, um novo acordo de partilha de petróleo.

Umaro Sissoco Embaló disse que o novo acordo vai ter uma nuance; em caso da descoberta do petróleo, a chave da partilha será fixada conforme o território onde o recurso for encontrado. Ou seja, a Guiné-Bissau terá mais proveito se o petróleo for encontrado no seu território e se for do lado senegalês será o Senegal a ficar com a maior parcela dos ganhos.

Quanto às críticas dos parlamentares sobre o facto de o Presidente não ter informado sobre as negociações com o Senegal, Umaro Sissoco Embalo disse que não há nada na constituição que o ordene a pedir anuência a quem quer que seja, garantindo que enquanto chefe de Estado a única entidade a quem deve informar das suas decisões é o povo guineense e a mais ninguém.

Actualmente a chave da partilha de eventuais recursos petrolíferos entre os dois países está fixada, desde os anos 1980, em 85% para o Senegal e 15% para a Guiné-Bissau.

