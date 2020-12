Guiné-Bissau: Mandado de captura contra Domingos Simões Pereira

Domingos Simões Pereira, candidato do PAIGC derrotado nas eleições presidenciais na Guiné-Bissau

O Ministério Público emitiu um mandado de captura internacional contra Domingos Simões Pereira, antigo Primeiro-Ministro guineense e actual presidente do PAIGC.

A notícia vem estampada num comunicado do Ministério Público hoje divulgado em Bissau.

Sem precisar de que crime Simões Pereira é acusado, o Ministério Público faz saber que, citamos, "já lançou um mandado de captura internacional contra o cidadão Domingos Simões Pereira", de citação.

Mais adiante, o comunicado refere que o mandado tem que ver com um processo-crime em curso na Procuradoria, mas sem citar pormenores.

O líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), encontra-se no estrangeiro desde Março passado, concretamente em Portugal, de onde tem emitido semanalmente mensagens em vídeo com críticas e observações à governação na Guiné-Bissau.

Na semana passada, revelou que estava iminente o seu regresso à Guiné-Bissau para retomar a sua actividade política enquanto líder do PAIGC e parlamentar.

Na terça-feira Domingos Simões Pereira esteve na tomada de posse do Presidente Alpha Condé, da Guiné-Conacri, como convidado de honra, cerimónia da qual foi notória a ausência do actual presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

Fontes próximas a Simões Pereira, contactadas pela RFI, indicaram que para já aquele se encontra sereno e tranquilo. Dizem que Pereira mantém a agenda de regressar à Guiné-Bissau nos próximos tempos.

