Guiné-Bissau/Tráfico ilegal madeira

Guiné-Bissau: Nuno Nabiam e Botche Candé no encalço da PJ

Nuno Gomes Nabiam, primeiro-ministro da Guiné-Bissau e o ministro do interior Botche Candé, poderão ser ouvidos pela justiça no caso do abate e venda ilegal de madeira. REUTERS/Joe Penney

Texto por: Mussá Baldé 5 min

Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Nuno Nabiam e o ministro do interior Botche Candé, poderão vir a ser chamados a responder perante a justiça, devido às suas actividades ligadas à venda de madeira, a Polícia Judiciária está no encalço de várias figuras no país, envolvidas no corte e venda de madeira extraida de forma ilegal nas florestas guineenses.