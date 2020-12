Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: Embaló promete “grandes realizações” para 2021

Áudio 01:36

Umaro Sissoco Embaló, presidente da Guiné-Bissau. SEYLLOU / AFP

Texto por: Mussá Baldé 4 min

O Presidente da Guiné-Bissau fez esta quarta-feira um longo balanço do ano de 2020 e aproveitou para anunciar “grandes realizações” para 2021. Umaro Sissoco Embaló reuniu-se com os jornalistas para fazer um balanço do ano e anunciar perspectivas para 2021.