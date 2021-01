Guiné Bissau

Dominique Straus-Kahn, em Bissau, para aconselhar o Presidente Sissoco Embaló

Dominique Strauss Kahn recebido a 16 de Janeiro de 2021 em Bissau pelo presidente Umaro Sissoco Embaló. © Ditadura de Consenso

Texto por: RFI 4 min

O antigo ministro e dirigente socialista francês, Dominique Straus-Kahn, ex-director geral do FMI, hoje consultor de Presidentes mundiais, nomeadamente, africanos, visitou no passado fim-de-semana, a Guiné Bissau. Esteve em Bissau, a convite do chefe de Estado, Umaro Sissoco Embaló, que vai tentar ajudar a arquitectar um programa de desenvolvimento económico da Guiné Bissau.