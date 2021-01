Presidente de Cabo Verde em visita oficial de 3 dias à Guiné-Bissau

O Presidente de Cabo Verde iniciou hoje uma visita oficial de três dias à Guiné-Bissau. Jorge Carlos Fonseca, que é o primeiro Presidente de Cabo Verde a efectuar visita oficial à Guiné-Bissau, disse estar num país amigo a convite de um Presidente irmão. Por seu turno, ao dar as boas-vindas a Jorge Carlos Fonseca, o seu homólogo guineense considerou que é surpreendente que só hoje esteja a acontecer a primeira visita oficial entre os dois países.

Os dois chefes de Estado fizeram questão de afirmar que é preciso que os dois países olhem pelo futuro, mas sem pegar em mágoas do passado.

Tanto Umaro Sissoco Embalo como Jorge Carlos Fonseca disseram ser importante fazer valer os laços históricos, a cultura, a consanguinidade dos dois povos para cimentar as novas bases de relações politicas e diplomáticas entre a Guiné-Bissau e Cabo Verde.

Sobre a consanguinidade, Umaro Embalo sublinhou mesmo que a sua esposa tem origens em Cabo Verde. Embalo prometeu efectuar a primeira visita de um chefe de Estado guineense a Cabo Verde antes das eleições legislativas cabo-verdianas, marcadas para Abril.

O Presidente da Guiné-Bissau só não entende que volvidos todos estes anos da independência dos dois países, ser esta a primeira visita oficial de um Presidente de Cabo Verde.

"Por mais surpreendente que possa parecer, é a primeira vez que um chefe de Estado de Cabo Verde visita oficialmente a Guiné-Bissau. Os outros vieram à Guiné-Bissau, mas em contextos diferentes, nas cimeiras, tomadas de posse e quando digo isso também é recíproco. Nenhum Presidente da Guiné-Bissau efectuou uma visita oficial à República irmã de Cabo Verde", declarou Embaló.

O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, disse estar em Bissau a convite do «irmão Presidente Sissoco Embalo», que na sua visão, não interessa quem esteja no poder nos dois países e que as relações daqui para a frente não serão como nos anos 70 do século passado.

"É uma relação diferente, mas é uma relação próxima de dois países que se respeitam, dois países irmãos, dois países amigos que podem cooperar com benefícios mútuos que se constituem em democracia e em estado de direito, portanto é nessa base, nesse contexto que eu estou aqui", sublinhou o Presidente de Cabo Verde.

No âmbito desta que é a primeira visita alguma vez efectuada por um chefe de Estado cabo-verdiano à Guiné-Bissau, está nomeadamente previsto um jantar oficial esta noite oferecido pelo Presidente guineense em honra de Jorge Carlos Fonseca. Nesta Terça-feira, o Presidente de Cabo Verde avista-se com o chefe do governo guineense e desloca-se à Assembleia Nacional Popular para um encontro com o presidente do parlamento, Cipriano Cassamá. Na Quarta-feira, ultimo dia da visita oficial, Jorge Carlos Fonseca deve deslocar-se ao arquipélago dos Bijagós, regressando à cidade da Praia na Quinta-feira.

