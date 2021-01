Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: Idriça Djaló denuncia intimidação em agressão contra trabalhadores

Idriça Djaló, líder do PUN, Partido da Unidade Nacional, nos estúdios da RFI a 26 de Dezembro de 2018. RFI/Miguel Martins

Texto por: Miguel Martins 5 min

O líder do Partido da Unidade Nacional na Guiné Bissau deu hoje uma conferência de imprensa para denunciar uma campanha de intimidação lavada a cabo por elementos armados contra trabalhadores da sua fazenda. Idriça Djaló refere que em causa poderiam estar declarações que fez sobre a implicação do primeiro ministro Nuno Nabian e o líder do Madem, Braima Camara, no corte e apropriação de madeira entre 2012 e 2014.