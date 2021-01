Guiné-Bissau: faleceu o historiador e académico Leopoldo Amado

Faleceu domingo, 24 de janeiro, em Dacar vítima de doença súbita, o professor universitário e historiador guineense Leopoldo Amado, mais conhecido localmente por "Poio", tinha 61 anos e era desde 2018 um destacado quadro da Comunidade Económica de Estados da Africa Ocidental e antigo director-geral e investigador sénior do INEP.

Leopoldo Amado, "POIO", como era conhecido, licenciado em história em 1985 pela Faculdade Letras de Lisboa - Universidade Clássica de Lisboa, concluiu em 1987 o Curso de pós-graduação em Relações Internacionais (Estudos Islâmicos) pela extinta Universidade Internacional de Lisboa e frequentou entre os os 1987-1989 o curso de mestrado em Estudos Africanos no Institituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, antes de regressar à Guiné-Bissau em 1989, onde desempenhou vários cargos.

Actualmente, Leopoldo Amado era Comissário da CEDEAO para a pasta da Educação, Ciência e Cultura, cargo para o qual fora proposto em 2018 pelo então Presidente guineense, José Mário Vaz.

O historiador e professor Leopoldo Amado, de que parte da oba como historiador está ligada à luta de libertação da Guiné-Bissau e trabalhou directamente com o primeiro Presidente de Cabo Verde, Aristides Pereira, na elaboração do livro “Uma luta, um partido, dois países”, destacava-se pelo seu conhecido apego à cultura genuína guineense, um profundo conhecedor das tradições dos diferentes povos da Guiné-Bissau.

Foi jornalista e era também um exímio comentador, em diferentes órgãos de comunicação social, sobre assuntos ligados à atualidade política e social guineense.

Professor universitário, investigador sénior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), de que chegou a ser director-geral, Leopoldo Amado interessava-se particularmente como historiador pelos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.

Nascido em Catió, no extremo sul da Guiné-Bissau, há 61 anos, Leopoldo Amado estava a desenvolver um programa, no âmbito do seu pelouro na CEDEAO, no sentido de capacitar mais os alunos guineenses, que como o próprio admitiu, estão atrasados em relação aos dos restantes 14 países do espaço da CEDEAO.

O professor Leopoldo Amado, POIO, faleceu, domingo, em Dacar, no Senegal e o seu corpo deverá ser transladado para Bissau onde será sepultado.

Perfil de Leopoldo Amado por Mussá Baldé, correspondente em Bissau

Outras notas bibliográficas

Na Guiné-Bissau, a partir de 1989 quando regressou ao país, Leopoldo Amado foi investigador no INEP, que mais tarde veio a dirigir e desempenhou, sucessivamente, as funções de: Director do mensário “Baguera”; Director Comercial da empresa privada Geta-Bissau, vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Director do “Tcholoná”, a única Revista Cultural então existente no país.

Trabalhou ainda como Director do SPHAC - Projecto da UNESCO para a Salvaguarda do Património Histórico da África Contemporânea, entre os anos 1995 à 2001.

Posteriormente, em Portugal, antes de concluir em 2007 um Doutoramento em História Contemporânea pela Universidade de Lisboa, trabalhou como Secretário Executivo da “Guineáspora” (Fórum Mundial dos guineenses na Diáspora), tendo posteriormente ido para Cabo Verde, onde trabalhou a partir de 2008 na Uni-CV (Universidade Pública).

