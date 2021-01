Guiné-Bissau

PAIGC denuncia má gestão das finanças públicas

Áudio 01:54

Sede do PAIGC em Bissau RFI

Texto por: Mussá Baldé

O PAIGC deu uma conferência de imprensa, esta quarta-feira, onde afirmou que as finanças públicas da Guiné-Bissau estão a ser mal geridas. O principal partido de oposição denunciou que o executivo está a realizar pagamentos indevidos a vários dirigentes no poder no país.