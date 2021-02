Guiné Bissau

Libertados os 2 médicos que assistiram o falecido Bernardo Catchura em Bissau

Libertados os 2 médicos que assistiram o falecido Bernardo Catchura em Bissau © RFI

Texto por: Mussá Baldé 4 min

Os médicos que assistiram Bernardo Catchura, falecido no passado dia 30 de Janeiro em Bissau, já se encontram em liberdade. O Movimento dos Cidadãos Inconformados diz que a sua liberdade só ocorreu graças à pressão do PGR, sobre o magistrado que conduz o processo de inquérito. A RFI sabe que a decisão da soltura dos dois médicos é do Juiz de Instrução Criminal do Tribunal Regional de Bissau.