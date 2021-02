Aristides Gomes deixou hoje da Guiné-Bissau

O antigo primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, deixou esta sexta-feira, 12 de fevereiro as instalações das Nações Unidas em Bissau e viajou para tratamento médico no estrangeiro. A saída de Aristides Gomes foi negociada pela ONU, mas a Procuradoria Geral da República diz estarem em curso processos-crimes contra o político e que apenas permitiu a sua saída por razões humanitárias.

Oficialmente Aristides Gomes saiu a 12 de fevereiro da Guiné-Bissau para tratamento médico no estrangeiro, mas assim que for chamado pela justiça terá que regressar, pode ler-se no comunicado da Procuradoria Geral da República.

Acompanhado deMohamed Ibn Chambas, representante do secretário-geral da ONU para a África Ocidental e o Sahel, Aristides Gomes, visivelmente bem disposto, não prestou declarações aos jornalistas.

Momentos antes de embarcar no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, de Bissau, Mohamed Chambas foi quem falou para saudar o desfecho do caso e enaltecer a postura do Presidente Umaro Sissoco Embaló, por ter permitido que o Procurador da República autorizasse a saída de Aristides Gomes.

Para a ONU, em cujo gabinete em Bissau Aristides Gomes se refugiou em março de 2019, depois de ele e o seu governo terem sido demitidos pelo Presidente Umaro Sissoco Embalótrata-se de um gesto em direcção à paz e estabilidade, mas dentro das leis da Guiné-Bissau.

Mussá Baldé, correspondente em Bissau

Para o PAIGC, partido cujo Governo era liderado por Aristides Gomes, foi uma vitória da democracia, vista com alegria, como refere Odete Semedo, segunda vice-presidente do PAIGC, partido a que pertence Aristides Gomes, que reagiu com emoção à saída do país do antigo primeiro-ministro.

Odete Semedo, segunda vice-presidente do PAIGC

