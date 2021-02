Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: Sissoco Embalo fala de “rumores sobre golpe de Estado”

Áudio 01:45

Umaro Sissoco Embalo, Presidente da Guiné-Bissau. AFP - SEYLLOU

Texto por: Mussá Baldé 4 min

No seu habitual encontro com os jornalistas sempre que regressa do estrangeiro, o Presidente da Guiné-Bissau comentou a existência de rumores sobre um possível golpe de Estado.