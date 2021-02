Guiné-Bissau / Guiné-Conacri

Guiné-Bissau preocupada com surto de Ébola na vizinha Guiné-Conacri

Áudio 01:26

Pessoal médico com equipamento de protecção em Conacri aquando da epidemia de Ébola em 2015. © Cellou Binani, AFP

Texto por: Mussá Baldé 4 min

A Guiné-Bissau está atenta "mas sem muita preocupação" com um surto da gripe aviária no Senegal. O que faz mesmo soar o sinal de alerta vermelho na Guiné-Bissau é o surgimento de casos de infecção e de mortes pelo Ébola na vizinha Guiné-Conacri, as autoridades sanitárias guineenses tendo convocado para amanhã terça-feira, uma reunião de emergência sobre o assunto.