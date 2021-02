Guiné-Bissau

Conflitualidade na Casamança preocupa sociedade civil da Guiné-Bissau

Áudio 01:19

Patrulha do exército senegalês na Casamança no passado dia 9 de Fevereiro 2021. © Charlotte Idrac

Texto por: Mussá Baldé 4 min

A situação de guerra na região senegalesa de Casamança envolvendo as Forças Armadas do Senegal e os rebeldes do MFDC preocupa as organizações da sociedade civil guineense. Hoje, um grupo de organizações lançou uma exortação no sentido de exigir que se pare a guerra e seja aberto um canal do diálogo.