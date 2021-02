Chefe de Estado guineense muda chefia da Casa Militar da presidência

Depois de mudanças no comando da Força Aérea e da Armada guineense, o Presidente Umaro Sissoco Embalo operou mexidas no comando da Casa Militar da presidência da República.

Perante o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general Biague Na Ntan e do primeiro-ministro, Nuno Nabiam, Umaro Sissoco Embalo deu posse aos novos chefes militares e voltou a apelar para o rigor, disciplina e patriotismo dos membros do exército.

O Presidente deu posse aos novos chefes militares que ele nomeou nos últimos dias. A posse foi acompanhada com a promoção de alguns dos chefes militares nomeados.

Filinto Ferreira, até aqui coronel, passa a major general para comandar a força aérea guineense. Dinis Incanha, também coronel, foi promovido a major-general para liderar a Casa Militar da presidência da República, no lugar do general António Abel, exonerado das suas funções na terça-feira, através de um decreto presidencial.

Ao discursar durante a cerimónia de posse, o Presidente Embalo indicou estar em conversações com as Nações Unidas com vista ao levantamento das sanções que a ONU impôs a alguns chefes militares guineenses na sequência do golpe de Estado de 2012.

Dirigindo-se ao major general Ibraima Papa Camará, que exonerou na semana passada do comando da força aérea para ele passar a liderar o Instituto da Defesa Nacional, o Presidente Embalo classificou Papa Camará como "um distinto militar comprometido com a pátria".

O Presidente Embalo deixou bem claro que a saída de Papa Camará da força aérea foi a pedido do próprio e que não existe nenhum mal-estar entre os dois.

Aproveitou para exortar o primeiro-ministro, Nuno Nabiam, no sentido de providenciar recursos internos para ajudar a melhorar as condições dos militares que, disse, devem estar afastados da luta política e deixar de lado ideias de golpe de Estado.

