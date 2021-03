Guiné Bissau

Presidente da Guiné Bissau Sissoco Embaló ataca jornalistas do país RFI/Anthony Ravera

Texto por: Mussá Baldé 4 min

Ao proceder ao balanço de um ano do seu mandato no passado dia 27 de fevereiro, o Presidente Embaló desferiu vários ataques aos jornalistas do país. Ameaçou mandar fechar rádios e ainda questionou a competência de dois jornalistas guineenses. Hoje, o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social (Sinjotecs) saiu em defesa da classe.