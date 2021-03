Guiné-Bissau : Ex-combatentes homenagearam Marcelino da Mata

A Associação dos antigos combatentes das Forças Armadas portuguesas na Guiné-Bissau homenageou esta quinta-feira, em Bissau, o antigo militar Marcelino da Mata, o mais galardoado militar das Forças Armadas de Portugal. Marcelino da Mata nasceu na então Guiné Portuguesa, mas a sua morte continua a dividir opiniões tanto em Portugal como na Guiné-Bissau.

Marcelino da Mata, um dos militares da Guerra Colonial mais condecorados, morreu a 11 de Fevereiro aos 80 anos, vítima da covid-19. Natural da Guiné-Bissau, foi um dos fundadores dos comandos, a tropa de elite na qual serviu desde o início da guerra colonial, em 1961, e na qual foi progredindo de soldado até oficial. No Verão de 2018, quando se discutiu a última promoção a major, o presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, insurgiu-se contra tal possibilidade, considerando, no jornal português Público, que Marcelino da Mata, cometeu “crimes de guerra” na Guiné, com “especial relevo” no ataque a Conacri (Operação Mar Verde). Esta e outras das cerca de 2000 missões de combate que cumpriu valeram-lhe várias condecorações, como a de cavaleiro da Antiga e Muito Nobre Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito. Após o 25 de Abril de 1974, foi proibido de voltar à sua terra natal.

A homenagem em Bissau dos ex-combatentes a Marcelino da Mata suscitou uma onda de indignação de guineenses nas redes sociais, com alguns a sugerirem mesmo prisão para as pessoas que estiveram na cerimónia. Acusam-nas de falta de patriotismo por estarem a homenagear alguém que é rotulado de criminoso de guerra ou traidor da pátria que o viu nascer.

Correspondência de Bissau, 4/3/2021

O evento contou com a presença de cerca de duas dezenas de pessoas, entre familiares, antigos companheiros de armas e dirigentes da associação. Nos discursos, o presidente da associação dos ex-combatentes portugueses da Guiné, António Albino Gomes, conhecido como Pelé, criticou os "actuais portugueses" que disse serem "uns covardes" e afirmou que os ex-combatentes da Guiné "não podem ser vistos como criminosos de guerra" por terem defendido "de forma heróica a sua pátria na altura". Albino Gomes instou Portugal a pagar a pensão de reforma, de sangue e de invalidez aos ex-combatentes guineenses que serviram durante a guerra colonial, como, disse, fez a França com os seus antigos soldados da Segunda Guerra Mundial.

A homenagem a Marcelino da Mata foi, assim, também uma ocasião para os ex-combatentes guineenses que serviram o exército português voltarem a reafirmar a sua exigência de Lisboa para que lhes pague a pensão de reforma, pensão de invalidez e de sangue, pelo tempo que passaram na tropa. Os ex-militares não aceitam as desculpas do Governo português em como tudo o que exigem agora foi assumido pelo Estado guineense, durante os acordos de Argel de 1974 que permitiram o reconhecimento de Portugal à Guiné-Bissau.

Em Portugal, o voto de pesar pela sua morte apresentado pelo CDS-PP no Parlamento indignou o dirigente da associação SOSRacismo, Mamadou Ba, que escreveu, no twitter, que "Marcelino da Mata é um criminoso de guerra que não merece respeito nenhum". A declaração levou à criação de uma petição pública virtual a pedir a deportação do activista anti-racismo.

