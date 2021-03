Domingos Simões Pereira regressou a Bissau, polícia dispersou apoiantes com gás lacrimogéneo

Após mais de um ano de ausência, Domingos Simões Pereira, antigo primeiro-ministro e líder do PAIGC regressou nesta sexta-feira, 12 de março a Bissau, onde foi acolhido por simpatizantes, que a polícia dispersou com granadas de gás lacrimogéneo. Domingos Simões Pereira condenou a actuação da polícia, mas disse que não se sentiu intimidado e que não vai tolerar que os príncipios e direitos dos guineenses sejam violados.

Publicidade Continuar a ler

A polícia usou granadas de gás lacrimogéneo e alguma força para dispersar os apoiantes de Domingos Simões Pereira.

A polícia não permitiu ajuntamentos no aeroporto, nem na avenida que vai do aeroporto até à sede do PAIGC, no centro de Bissau.

Houve momentos de algum pânico quando a polícia começou a disparar granadas de gás lacrimogéneo.

O Governo tinha emitido um comunicado a avisar que em decorrência do Estado de calamidade à saúde pública, em vigor, desde 24 de fevereiro, não seriam permitidas aglomerações com mais de 25 pessoas na via pública.

O líder do PAIGC teve que descer da sua viatura quando se aproximava da sede do seu partido, para fazer o resto do trajecto a pé, dado que a polícia não permitiu que as pessoas seguissem até ao imóvel.

Domingos Simões Pereira condenou a força usada pela polícia naquele instante e disse que não vai aceitar que a polícia ou quem quer que seja, limite a liberdade dos guineenses.

"Eu não vou participar e não vou tolerar nunca que esses princípios e esses direitos sejam postos em causa.Esses gestos não o intimidam ? De forma alguma, eu não posso sentir-me intimidado. Enganam-se aqueles que pensam que eu hesitei um dia a voltar ao país por uma questão de medo, enganam-se absolutamente, eu ponderei o meu regresso".

Mussa Baldé, correspondente em Bissau

Após uma breve saudação aos militantes do PAIGC, Domingos Simões Pereira seguiu para a sua residência e anunciou que nos próximos dias terá uma agenda carregada a nível do seu partido e do combate aqueles que querem cercear as liberdades dos guineenses.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro