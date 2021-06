Guiné-Bissau/Sociedade

Associação e sociedade civil celebram Dia da Criança na Guiné-Bissau

As crianças da Guiné-Bissau celebraram a 1 de Junho de 2021, o Dia das Crianças. Um evento rado, segundo um dos organizadores da festa, num país onde as crianças nascem às vezes de casamentos forçados. Liliana Henriques / RFI

Texto por: Mussá Baldé 5 min

A Guiné-Bissau, por intermédio da Associação dos Amigos da Criança, celebrou com pompa a data do Dia das Crianças. Outras organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau deram a sua contribuição para o evento. Muitas são ainda, porém, as meninas a fugir do casamento forçado.