Parlamento de Guiné-Bissau suspende trabalhos após altercações

O Parlamento da Guiné-Bissau suspende os trabalhos até dia 7 de Junho, devido à altercações entre deputados na sessão de 3 do corrente mês.Dois deputados quase se pegaram fisicamente. O líder do PAIGC fez uma radiografia negra da situação do país. Domingos Simões Pereira falou à rádio jovem de Bissau, numa entrevista alargada.

A deputada Satu Camará, mandou suspender a sessão porque os ânimos estavam muito exaltados entre os deputados.

Um deputado da bancada do partido Madem G15 envolveu-se em cenas de pugilato com um colega parlamentar do partido APU-PDBG.

A própria presidente da sessão, a deputada Satu Camará, 2ª vice-presidente, mas que tem estado a dirigir o parlamento devido à ausência do país do presidente do órgão, Cipriano Cassamá, envolveu-se numa acesa troca de palavras com a deputada Cadi Seidi, antiga ministra da Defesa.

Satu Camará é deputada eleita pelo partido Madem G-15 e Cadi Seidi é deputada eleita pelo PAIGC.

Num outro registo, assinalamos uma grande entrevista à rádio Jovem de Bissau, de Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC.

Em declarações de cerca de hora e meia de , Simões Pereira analisou quase todos os assuntos da actualidade política e social da Guiné-Bissau neste momento.

Ele sublinhou que mantêm o seu não reconhecimento de Umaro Sissoco Embalo como Presidente da República, enquanto aquele não for investido no parlamento conforme a Constituição.

Domingos Simões Pereira, também criticou o desempenho do Governo sobretudo pelo nível da corrupção no aparelho de Estado.

A finalizar a entrevista, Simões Pereira disse compreender as ondas de greves dos funcionários públicos.

Ouça aqui a correspondência de Mussá Baldé:

Correspondência da Guiné-Bissau

