211 novos militares foram incorporados nas Forças Armadas na Guiné-Bissau

Palácio presidencial em Bissau. © RFI

Texto por: Mussá Baldé 5 min

São antigos elementos do corpo de Segurança de Umaro Sissoco Embaló, durante a campanha eleitoral, e que agora receberam treino militar no Congo Brazzaville. Aos novos militares, Embalo pediu o cumprimento da sua missão de defesa da integridade da pátria e o afastamento do jogo político.