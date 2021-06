Flora Gomes recompensado com Prémio McMillan-Stewart de Distinção em Cinema

O cineasta guineense Flora Gomes foi recompensado com o Prémio McMillan-Stewart de Distinção em Cinema 2021, atribuído pelo Film Study Center da Universidade de Harvard. Em declarações à RFI no dia 8 de Junho de 2021, ele sublinhou que o prémio destaca o cinema africano.

O cineasta bissau-guineense, Flora Gomes é o vencedor do Prémio McMillan-Stewart de Distinção em Cinema-2021, atribuído pela Universidade de Harvard. A citada recompensa premeia o cinema africano independente e é um estímulo aos criadores da sétima arte em África.

Ao ser recompensado com o McMillan-Stewart Fellowship in Distinguished Filmmaking (Prémio McMillan-Stewart de Distinção em Cinema), o cineasta Flora Gomes entra na lista dos grandes cineastas africanos, como Ousmane Sembeme, Souleymane Cissé, Alain Gomis e outros que já receberam no passado o prémio atribuído pela prestigiosa Universidade de Harvard.

O guineense, cuja cinematografia foi iniciada em 1988 com a longa metragem Mortu Nega, é premiado pelo conjunto da sua obra, na qual se destacam também Udju azul di Yonta (Os Olhos Azuis de Yonta de 1992) , As duas faces da Guerra de 2007 e A República das Crianças em 2010.

Em declarações à RFI Flora Gomes sublinhou que a distinção que lhe foi atribuída recompensa sobretudo o cinema africano e todos os que na Guiné-Bissau, nomeadamente Amílcar Cabral, figura histórica da luta pela independência do seu país, contribuíram para incentivar a sua carreira e o cinema, numa sociedade onde as prioridades são outras e ser-se cineasta representa uma luta constante para a realização da sua arte.

O Prémio McMillan-Stewart de Distinção em Cinema atribuído pelo Film Center da Universidade de Harvard, inclui uma soma de 10.000 doláres norte-americanos, sujeita a impostos e vai permitir que Flora Gomes seja convidado pela referida instituição, entre o início de Fevereiro e o final de Abril de 2022, para apresentar uma retrospectiva da sua cinematografia.

Durante a semana em que o cineasta guineense será acolhido pelo departamento de estudos cinematográficos da Universidade de Harvard, Gomes realizará igualmente masterclasses para estudantes de licenciatura e de doutoramento.

Fora Gomes estará na edição de Artes da RFI, na quarta-feira dia 16 de Junho de 2021, durante a qual falará da sua obra,bem como do cinema africano e do guineense.

