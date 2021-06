Guiné-Bissau/Economia

Mercado guineense abastecido com mais de 400 toneladas de pescado

Vendedoras de pescado no Mercado de Bandim, em Bissau. O executivo bissau-guineense tomou novas medidas para dar uma maior eficácia ao sector das pescas no país. © RFI

Texto por: Mussá Baldé 4 min

No dia 12 de Maio, o Presidente guineense trocou o ministro das Pescas. Tirou Malam Sambu e colocou Mário Fambé.O Presidente disse que era inaceitável que a Guiné-Bissau, país com muita potencialidade no sector das Pescas, tenha pouco pescado no mercado interno. Mário Fambé já está a mudar o cenário. O nosso correspondente em Bissau Mussá Baldé tem mais pormenores.