Passaportes à venda em Paris: Governo guineense assume gravidade das denúncias

O Ministério guineense dos negócios estrangeiros divulgou uma nota à imprensa nesta quarta-feira 9 de Junho qualificando como grave a notícia veiculada pelo diário francês Libération relatando uma suposta quadrilha de venda em Paris de passaportes diplomáticos da Guiné-Bissau.

O documento, assinado pelo embaixador Cândido Barbosa, da Direcção Geral dos Assuntos Jurídicos e Consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades da Guiné-Bissau, descarta responsabilidades nos factos denunciados pelo diário Libération.

A nota de imprensa realça o facto de os elementos denunciados pelo jornal se referirem ao ano de 2017 ou no período entre Fevereiro e Maio de 2018.

As autoridades guineenses enfatizam a "pertinência das medidas tomadas pelo actual governo" suspendendo as candidaturas a cônsul honorário por um ano até à aprovação do actual Regulamento consular.

Bissau lembra que o lançamento a 4 de Junho de uma nova gama de passaportes reforça a credibilidade do documento e afirma que a mudança da cor da capa se inscreve nos seus esforços de "controlo na emissão dos passaportes diplomáticos e de serviço".

O governo guineense garante estar a "acompanhar com atenção os esforços das autoridades da República Francesa, no sentido do apuramento cabal" da notícia.

A partir de Janeiro de 2023 só devem circular os novos passaportes ordinários, de serviço, diplomáticos e especiais oferecendo maior segurança e com a mênção à Comunidade económica dos Estados da África Ocidental.

O jornalista Laurent Berger do Libération comentou à rfi as condições da investigação realçando o facto de não haver controlo quanto a nomeações para as delegações junto da UNESCO, em Paris (a Organização das Nações Unidas para a educação, ciência e cultura), a serem submetidas pelos países, no caso pela Guiné-Bissau.

A organização terá confirmado ao diário em causa que nenhum dos nomes investigados estava acreditado junto da UNESCO por parte da Guiné-Bissau.

Passaportes diplomáticos guineenses teriam sido vendidos em Paris por, em média, 50 000 euros pagos em numerário, um valor que podia ascender a 200 000 euros.

Por detrás do negócio, instalado perto dos Campos Elíseos, estaria um empresário maliano através de um filho de um antigo presidente guineense, não identificado.

