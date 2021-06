Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: PAIGC reuniu Comité Central mais de um ano depois

Sede do PAIGC em Bissau RFI

Texto por: Mussá Baldé 5 min

O Comité Central é o órgão mais importante do PAIGC, depois do Congresso. Este fim-de-semana esteve reunido na localidade de Gardete, nos arredores de Bissau. Foi uma ocasião para o PAIGC, vencedor das últimas eleições legislativas na Guiné-Bissau mas arredado do poder, debater a vida interna do partido e ainda analisar a situação geral do país.