Covid-19: Guiné-Bissau quer vacinar 70% da população

Magda Nely Robalo, é a Alta Comissária para a luta anti-Covid na Guiné-Bissau. Ela declarou a 22 de Junho de 2021 à RFI, que se regista uma progressão em matéria vacinal no seu país. Todavia as autoridades necessitam de um maior apoio externo no combate à pandemia.

A Guiné-Bissau já vacinou, desde Abril, 25 mil pessoas contra o SARS-Cov-2 e algumas centenas já receberam a segunda dose. A Alta Comissária para Covid-19, Magda Robalo, esclarece que a meta é chegar a 70% da população guineense.

Publicidade Continuar a ler

A Alta Comissária para Covid-19 da Guiné-Bissau, Magda Nele Robalo, revelou que cerca de 25 mil pessoas já foram vacinadas em Bissau, nas regiões do Biombo e no norte e Bafatá, leste do país, e algumas centas já receberam a segunda dose.

"Nós estamos com mais ou menos 50% da utilizaçéao do stock, temos cerca de 25 mil pessoas vacinadas, incluindo umas poucas centenas que já estão a receber a segunda dose da vacina Covishield. Nós ainda não podemos dizer que estamos na rampa de lançamento da nossa campanha de vacinação Covid", explicou.

Apesar do relativo controle da pandemia, Magda Nele Robalo esclareceu que a Guiné-Bissau precisa de uma ampla campanha de vacinação, defendendo que a estratégia passa pela utilização de três tipos de vacinas para atingir pelo menos 70% da população.

"A nossa meta é chegar a pelo menos a 70% da população guineense protegida contra formas graves de Covid-19", garante.

A Guiné-Bissau está actualmente a trabalhar com o mecanismo Covax e Avat, no entanto a Alta Comissária para Covid-19 disse ainda que solicitou donativos às autoridades portuguesas e chinesas.

"Nós solicitamos à China um donativo de 100 mil doses, mas Portugal também nos pormeteu algumas doses e estamos a trabalhar com o mecanismo Covax e o mecanismo Avat", detalhou.

A ofensiva contra a Covid-19, segundo a Alta Comissária, envolve esforços do governo para a disponibilização de 5 milhões de dólares americanos por parte do Banco Mundial e 15 milhões do Fundo Mundial, de forma a adquirir mais vacinas da Astrazeneca, SinoPharm e Johnson e Johnson. Até a data, a Guiné-Bissau registou 3.825 casos, 3.562 recuperados e 69 óbitos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro