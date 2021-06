Guiné-Bissau caminha para insustentabilidade de dívida pública.

Na sequência das denúncias feitas no Parlamento, o Ministro das Finanças confirma que a dívida pública da Guiné-Bissau, avaliada em 79% do PIB, caminha para a insustentabilidade.

O Ministro Aladje João Mamadu Fadia lamenta que, a situação tenha chegado a este ponto.Segundo ele foi ultrapassado o teto de 70% fixado pela UEMOA (União Económica Monetária da África Ocidental).

Mamadu Fadia afirmou que a situação já é do conhecimento do FMI que deixou desafios para o estabelecimento do Programa de Crédito Alargado com a Guiné-Bissau.

No que diz respeito aos aumentos salariais constantes feitos pelas reivindicações das Centrais Sindicais, Mamadu Fadia destaca a urgência das reformas associadas à transferência de Base de Dados do Ministério das Finanças para a Administração Pública.

O Ministério das Finanças da Guiné-Bissau disponibiliza mensalmente cerca de 6 mil milhões de francos (FCFA) para o pagamento de salários dos funcionários, pensionistas e reformados.

Ouça aqui a correspondência de Aliu Candé:

Correspondência de Aliu Candé do dia 26 de Junho de 2021

