Navio espanhol chegou para apoiar Guiné-Bissau no combate ao crime

O Navio Oceânico da Guarda Civil do Reino da Espanha, “Rio Segura” transportou, no final da semana, um carregamento de ajuda técnica e material informático para o reforço da vigilância e segurança marítima, visando o combate a migração irregular, crime organizado, trafico, terrorismo e outras práticas ilícitas na Guiné-Bissau, zona integrante da África Ocidental.

O Acordo de Cooperação Migratória em vigor desde 2008, integra um Programa de Formação e de Apoio Técnico, destacou o Embaixador do Reino da Espanha no país, Marcos Rodrigues Cantero.

Segundo o representante diplomático espanhol em Bissau há longos que a Espanha e a Guiné-Bissau, no âmbito de uma parceria ,estão empenhados nos combates aos problemas desestabilizadores que afectam a nossa época.

Marcos Rodrigues Cantero realçou que a visita do navio "Rio Segura" à Bissau é o testemunho da vontade dos dois países em prosseguir a luta contra as práticas ilegais que ocorrem nessa zona da África ocidental.

Nesse contexto o secretário de Estado da Ordem Pública da Guiné-Bissau, Alfredo Malu, solicitou mais apoios da Espanha para fazer face à situação.

De acordo com Malu, o governo bissau-guineense está decidido a aplicar as cláusulas do acordo entre o seu país e a Espanha, no que toca à luta contra a criminalidade e a imigração clandestina, não obstante os parcos meios de que dispõe a Guiné-Bissau para controlar as suas fronteiras marítimas.

Os Chefes das Diplomacias de Bissau e Madrid trocaram recentemente visitas para uma nova dinâmica na cooperação, sementada em 2006 com abertura na capital guineense da Embaixada do Reino de Espanha.

