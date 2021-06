Governo de Guiné-Bissau desconhece lista de pessoas impedidas de sair de país

Segundo o deputado bissau-guineense existe uma lista de cidadão nacionais que são impedidos de viajar para fora da Guiné-Bissau. O governo afirma desconhecer a existência de semelhante lista.

Publicidade Continuar a ler

O Governo desconhece a existência de uma lista de pessoas impedidas de sair do país, de acordo com as denúncias feitas pelo Deputado da Nação e Membro da Comissão Permanente do Parlamento, Helder Barros.

Deputado da Nação, Helder Barros denunciou durante a sessão parlamentar em curso, que existe uma lista selectiva de algumas pessoas impedidas de sair do país.

Helder Barros afirmou que a lista foi depositada no aeroporto de Bissau e solicitou, por isso, a intervenção do Parlamento através da Comissão Especializada para a Defesa e Segurança.

"Nós sabemos que existe uma lista no aeroporto contendo nomes de alguns cidadãos. Consta o nome de Domingos Simões Pereira, de Odete Semedo, de Geraldo Martins, para além de outros. Prova disso, é o próprio empresário Veríssimo Nancassa. Razão pela qual pedimos à comissão especializada, competente na matéria,para se deslocarem ao aeroporto no sentido de averiguarem quem é o depositário desta lista".

Para além de desconhecer a existência desta lista, o Secretário de Estado da Ordem Pública, Alfredo Malú, disse que o Ministério do Interior também quer conhecer os mandantes.

"Se isto está a acontecer, estamos a procurar quem são as pessoas que estão a tentar fazer isto. O Ministério do Interior desconhece totalmente estas listas. Não é da nossa competência tentar impedir a viagem das pessoas. De maneira que a nível do aeroporto, a nível nacional, em todas as fronteiras da Guiné-Bissau não á nenhuma lista que está a impedir as viagens das pessoas. Se um dias destes, viéssemos a receber alguma lista por parte do Ministério Público, ou por parte dos tribunais, iríamos fazer isso no pleno dia".

Ouça aqui a correspondência de Aliu Candé:

Correspondência de Aliu Candé do dia 28 de Junho de 2021

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro