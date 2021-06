Guiné-Bissau: Empresa russa vai assegurar ligações para os Bijagós

A empresa russa de transportes aéreo "JAB VTAVIA" vai ligar Bissau à Ilha de Bubaque no Arquipélago dos Bijagós. Os dois helicópteros chegam a Bissau a partir de Agosto e, segundo o ministro dos transportes, vão revolucionar o preço das viagens.

A empresa russa "JAB VTAVIA", que opera no sector do transporte aéreo, vai começar a operar, em Agosto, com dois helicópteros que vão fazer voos experimentais para a Ilha de Bubaque, no arquipélago dos Bijagós.

O acordo foi assinado esta terça-feira pelo Ministro do Turismo, Fernando Vaz, que afirmou que estes voos vão revolucionar o preço das viagens.

«Começar a cobrir as ilhas e algumas regiões do país. O primeiro helicóptero chega em agosto, o segundo em novembro. São helicópteros com 20 lugares e que vai baratear imenso o custo de transporte para as ilhas e para o interior do país», afirmou o ministro.

No âmbito do Programa Estratégico de Promoção e Atracção de Investimento Turístico Durante e Pós Pandemia, o governo colocou à disposição dos operadores turísticos uma linha de crédito no Banco da África Ocidental - BAO.

O Ministro Fernando Vaz defendeu que é preciso investir para relançar o sector turístico.

«No arranque precisam de dinheiro. Era fundamental que tivessem acesso a algum crédito para retomarem as suas actividades económicas. Negociámos com o BAO, onde eles devem se dirigir para retomar a actividade. Estamos muito apostados na promoção turística externa e interna», concluiu Fernando Vaz.

De acordo com o ministério do Turismo, antes da pandemia, a Guiné-Bissau recebia até 40 mil turistas por ano.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Aliu Candé.

Correspondência de Aliu Candé 29-06-2021

