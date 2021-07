Guiné-Bissau/Economia

Autoridades guineenses desmentem acordo para exploração de hidrocarbonetos

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló desmentiu a assinatura de qualquer acordo visando a exploração de hidrocarbonetos no seu país. SEYLLOU / AFP

Texto por: Aliu Candé 4 min

Foi veiculada na comunicação social a assinatura, com envolvimento das autoridades de Bissau, de um Acordo de Exploração de Hidrocarbonetos no país, entre a ADA Energy Business e Silwana Diamond da Arábia Saudita ,com sede em Dubai. O acordo permitiria a extração até mil milhões de barris, nos primeiros anos. A informação foi categoricamente desmentida pelas autoridades guineenses.